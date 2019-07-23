"القسام" يكشف تفاصيل جديدة حول الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الجناح العسكري لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، عن خطاب وصفته بـ"المهم" للناطق العسكري باسم "القسام" حول "أسرى العدو ومفقوديه في غزة الساعة"، في وقت لاحق من مساء اليوم.

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