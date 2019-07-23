يوفنتوس يجهز عرضا ضخما لخطف نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يسعى للحصول على خدمات النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا للظفر بخدمات نيمار، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت أن البيانكونيري مستعد للتضحية بثنائي الفريق باولو ديبالا وبلايز ماتويدي، في سبيل إقناع إدارة النادي الباريسي بالتنازل عن النجم البرازيلي.

ولفت الموقع إلى أن يوفنتوس، قد يعقد اجتماعًا مع وكيل نيمار خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على موقفه من اللعب بقميص البيانكونيري.

وختم بأن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عاد إلى مدينة تورينو، عقب مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير، في سنغافورة، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.