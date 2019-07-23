فالفيردي يقدم نصيحة لغريزمان بعد أول ظهور له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، نجم فريقه الفرنسي أنطوان غريزمان، إلى ضرورة التكيف سريعا مع أسلوب لعب البلوغرانا.

وتأتي نصيحة فالفيردي عقب الظهور الأول للاعب الفرنسي مع برشلونة، خلال مباراته الودية ضد تشيلسي اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأخير (2-1).

وتحدث فالفيردي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قائلا "على غريزمان أن يعتاد على أسلوب لعب الفريق، لكن من الممكن ملاحظة مدى الخطورة التي يسببها كلما لمس الكرة، ونحن نتوقع الكثير منه".

وزاد فالفيردي من التكهنات حول مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، حيث قال "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لكني لا أعلم هل سيكون كذلك هذا الموسم أم لا. الآن سيأتي لاعبون جدد، وعليه أن يقاتل ليحجز مكانه، مثل المواسم السابقة. الوقت يمر. لقد كان مهما ويمكن أن يكون في الموسم المقبل".

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وبسؤاله عن آخر التطورات بشأن العودة المحتملة للمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أجاب "إنه لاعب لفريق آخر، ولا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى".

وشدد مدرب البارسا على أهمية الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، مشيرًا إلى سرعته الفائقة، وهو ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، حسب قوله.

وفي ختام تصريحاته، أكد فالفيردي على أهمية المباريات التحضيرية للموسم الجديد، حيث قال "إنها أفضل فرصة لرؤية اللاعبين الشباب، ومدى قدرة الوافدين الجدد على التأقلم مع أسلوب لعب الفريق".