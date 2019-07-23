وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على تعيين مارك إسبيرا، وزيرا للدفاع.
ويبدأ وزير الدفاع الأمريكي الجديد بالوكالة مارك اسبر مهامه الدولية الطابع بلقاء نظرائه في حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع المقبل، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً.
وكان إسبير، الذي شغل في السابق منصب وزير قوات المشاة، التابعة لوزارة الدفاع، قد شغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع في أواخر شهر حزيران.
ووفقا لوكالة "سي إن إن" الموافقة تعني أنه من المحتمل أن يمر البنتاغون بالعديد من التغييرات القيادية في الأسابيع المقبلة.
وكان إسبير، الذي شغل في السابق منصب وزير قوات المشاة، التابعة لوزارة الدفاع، قد شغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع في أواخر شهر حزيران.
ووفقا لوكالة "سي إن إن" الموافقة تعني أنه من المحتمل أن يمر البنتاغون بالعديد من التغييرات القيادية في الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين مارك إسبير وزيرا للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.