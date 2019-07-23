مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين مارك إسبير وزيرا للدفاع

ويبدأ وزير الدفاع الأمريكي الجديد بالوكالة مارك اسبر مهامه الدولية الطابع بلقاء نظرائه في حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع المقبل، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً.

وكان إسبير، الذي شغل في السابق منصب وزير قوات المشاة، التابعة لوزارة الدفاع، قد شغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع في أواخر شهر حزيران.



ووفقا لوكالة "سي إن إن" الموافقة تعني أنه من المحتمل أن يمر البنتاغون بالعديد من التغييرات القيادية في الأسابيع المقبلة.