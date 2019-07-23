القوة الجوية يختتم الموسم بفوز مثير على نفط الجنوب

الضيوف افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب فراس زامل في الدقيقة 15، لينتفض بعدها فريق الصقور ويقلب الطاولة على ضيفه بتسجيله هدفين عن طريق علي يوسف في الدقيقة 61 وعدنان محمد في الدقيقة 91.

الفوز منح الصقور ثلاث نقاط رفعت رصيده الى النقطة 84 في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 42 في المركز الخامس عشر.

