2019-07-23 | 18:52
990 مشاهدة
حقق القوة الجوية فوزاَ مثيراً على ضيفه نفط الجنوب 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الضيوف افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب فراس زامل في الدقيقة 15، لينتفض بعدها فريق الصقور ويقلب الطاولة على ضيفه بتسجيله هدفين عن طريق علي يوسف في الدقيقة 61 وعدنان محمد في الدقيقة 91.
الفوز منح الصقور ثلاث نقاط رفعت رصيده الى النقطة 84 في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 42 في المركز الخامس عشر.
الفوز منح الصقور ثلاث نقاط رفعت رصيده الى النقطة 84 في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 42 في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يختتم الموسم بفوز مثير على نفط الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.