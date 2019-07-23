"النهضة" تنهار.. استقالة ثاني مرشحة من "إخوان تونس"

أعلنت المرشحة عن حركة النهضة الإخوانية عن دائرة "سيدي بوزيد" سهام عنيبي، الثلاثاء، انسحابها من قائمة الترشح واستقالتها النهائية من الحركة.

سهام عنيبي اتهمت حركة النهضة في رسالة تم تسريبها إلى وسائل الإعلام بتشويه "أعراض الأفراد"، وأنها تفاجأت بتغيير موقعها من المركز الثاني إلى الثالث ضمن قائمة الحزب دون استشارتها.

كانت المرشحة تنسيم قزبار قدمت بدورها انسحابها، الأحد، من قوائم حركة النهضة، قائلة في رسالة نشرتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حركة النهضة تدعي الانفتاح ولا تؤمن به".

Advertisements

وتعددت الانتقادات التي يواجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي من قبل قواعد الإخوان التي تتهمه بالتلاعب بالقوائم المترشحة وفرض رأيه بالقوة.

كما واجه الغنوشي انتقادات حادة من قبل قيادات إخوانية على غرار عبداللطيف المكي الذي وصفه بالظالم ومستشاره الخاص لطفي زيتون الذي قدم استقالته في بداية شهر يوليو/تموز الجاري.

من جانب آخر، أعرب أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة الإخوانية عن دائرة "بن عروس" (ضواحي العاصمة) في بلاغ لهم عن استيائهم لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب من مناخات "متعفنة وغير مسبوقة".

وحملوا قيادة الحركة مسؤولية ما قد يؤول إليه الوضع من عزوف أبناء الجهة عن الانخراط في الحملة الانتخابية أو الامتناع عن الوقوف وراء القائمة التي شكّلها المكتب التنفيذي لحزب النهضة.