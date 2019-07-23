نتنياهو عن غزة: نريد التهدئة ونستعد للمعركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، التلويح بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة في حال عدم نجاح التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وقال نتنياهو: "نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة، أي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس والإرهاب، هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها".
وأضاف في مراسم إحياء الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب 2014: "لا أستطيع الدخول في التفاصيل"، مشيرا إلى أن "هذا ليس كلاما فارغا. نريد التهدئة ونستعد للمعركة".
كما جدد نتنياهو الإعلان عن مساع إسرائيلية لإعادة 4 إسرائيليين يحتجزهم فلسطينيون في قطاع غزة منذ حرب 2014 وقال "لا أستطيع أن أعطي التفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية".
وكان نتنياهو كرر أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة التلويح بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.
وفي ظل ذلك، تواصل مصر والأمم المتحدة القيام بجهود حثيثة من أجل تثبيت التهدئة ومنع عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة.
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