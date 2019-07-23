مسؤول أمريكي يرجح إسقاط واشنطن ثاني طائرة إيرانية مسيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن سفينة عسكرية أمريكية ربما أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين في منطقة الخليج، الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال ماكنزي، من على متن السفينة "يو. إس. إس بوكسر" التي كانت في موقع الحادث: "نحن واثقون بأننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا طائرة ثانية".

وأضاف "كما هو الحال دائماً، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد أننا أسقطنا طائرتين مسيرتين. نعتقد أننا أسقطنا طائرتين بنجاح وربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".

Advertisements





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: "إن سفينة عسكرية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة".

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت بمسافة خطيرة من السفينة الحربية "يو. إس. إس بوكسر"، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن تدميرها.