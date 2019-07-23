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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن سفينة عسكرية أمريكية ربما أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين في منطقة الخليج، الأسبوع الماضي.
وقال الجنرال ماكنزي، من على متن السفينة "يو. إس. إس بوكسر" التي كانت في موقع الحادث: "نحن واثقون بأننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا طائرة ثانية".
وأضاف "كما هو الحال دائماً، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد أننا أسقطنا طائرتين مسيرتين. نعتقد أننا أسقطنا طائرتين بنجاح وربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: "إن سفينة عسكرية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة".
كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت بمسافة خطيرة من السفينة الحربية "يو. إس. إس بوكسر"، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن تدميرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي يرجح إسقاط واشنطن ثاني طائرة إيرانية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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