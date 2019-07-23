الجيش الليبي يتقدم بمحاور طرابلس رغم دعم الطيران التركي

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالثلاثاء 2019/7/23 08:57 م بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي
أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته تحقق تقدمات مستمرة وواسعة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس رغم مساندة الطيران التركي المستمرة.
وأوضح اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن القوات حققت انتصارات وسيطرت على العديد من النقاط الجديدة بمحاور العاصمة.
وتابع اللواء، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن جميع المحاور شهدت اشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الثلاثاء.
وكشف البيان أن وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة تمكنت من تضييق الخناق ومحاصرة تمركزات المليشيات في مواقع خلف معسكر النقلية وتمركزت بالقرب من طريق لاصفاح.
وتمكنت القوات من استهداف وتدمير عدد من آليات المليشيات، إضافة إلى غنم 3 آليات وأسر قائد مليشياوي أثناء الاشتباكات.
ونوَّه البيان بأن القيادي المليشياوي المقبوض عليه هو مصباح بالعيد عبدالحفيظ الهنقاري، التابع لمليشيات "النصر" تحت قيادة (وليد خماج) من مدينة الزاوية، ومواليد عام 1961.
وأشار الجيش الليبي إلى انهيار مقاومة المليشيات رغم مساندة الطيران التركي المسير، مؤكدا أنه عاجز عن صد تقدمات الجيش الليبي، وأن معنويات الجنود عالية وتعانق السماء في ظل هذه التقدمات المستمرة التي لن تنتهي إلا بتحرير العاصمة طرابلس، بحسب البيان.
وكان الجيش الوطني قد حقق الإثنين تقدمات في العاصمة (محاور وادي الربيع وصلاح الدين وطريق المطار خاصة منطقة السواني) فيما رد الإرهابيون باستهداف المدنيين بمنطقة المرازيق جنوب قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس.
ولاذت المليشيات بالهروب أمام الضغط الناري لقوات الجيش الليبي من منطقة كوبري الفروسية، وتسترت بسواتر ترابية جديدة في طريق المطار جنوبي طربلس.
ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية ضد المليشيات منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي.
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