ترامب لم يحدد موعد الكشف عن "صفقة القرن"

قال جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد موعد الكشف عن الجزء السياسي من خطة السلام بالشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، معربا عن أمله أن يقرر ذلك قريبا.

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وأضاف جرينبلات: "إن الخطة الأمريكية ليست غامضة"، داعيا مجلس الأمن الدولي لتشجيع الفلسطينيين وإسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت إدارة ترامب أرجأت سابقا إعلان خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل/نيسان الماضي، لكن الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة، وتم تحديد 17 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأمريكية بعد أن قالوا إنها تقوم على أساس القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسعي إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإبقاء على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تبني حل الدولتين.