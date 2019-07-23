كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة لطائرات روسية

كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية باتجاه طائرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في حين نفت موسكو انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي. كما احتجت من جهتها طوكيو لدى موسكو.

أطلقت طائرات كورية جنوبية الثلاثاء (23 تموز/يوليو) نحو 400 طلقة تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية، فيما احتجت طوكيو لدى موسكو بعد خرق الطائرة الروسية مجالاً جوياً لمنطقة متنازع عليها بين طوكيو وسيؤول.

وأكدت سيؤول أن طائرة روسية من نوع "اي-50" دخلت مرتين مجالها الجوي قرب جزر "دوكدو" المتنازع عليها، والتي تطالب بها طوكيو وتطلق عليها اسم جزر "تاكيشيما".

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنها ردت على ذلك بإرسال عدد من طائرات "اف-15كي" و"اف-16كي" لاعتراض الطائرة، وأطلقت 80 طلقة تحذيرية المرة الأولى، ثم 280 طلقة المرة الثانية.

ونفت موسكو انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي. ونقل ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية عن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ ايو وونغ قوله: "نتعامل مع هذا الحادث بجدية كبيرة وسنتخذ أقسى الإجراءات إذا تكرر ذلك"، داعيا "مجلس الأمن الروسي إلى تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة". واحتجت طوكيو من جهتها لدى موسكو.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا: "علمنا أن طائرات عسكرية روسية حلقت فوق بحر اليابان هذا الصباح وخرقت مرتين مجالنا الجوي قرب تاكيشيما"، مضيفاً "بالنظر لتلك المعلومات، قمنا بالاحتجاج بشدة".

وأشار أيضاً إلى أن طوكيو أرسلت بدورها طائرات حربية، مضيفاً أن اليابان أعربت عن احتجاجها أيضاً لدى سيؤول، منددة بردة فعلها "المؤسفة بشدة".

"منطقة استطلاع للدفاع الجوي"

وأكد بدوره الجيش الروسي أن احتجاج سيؤول مرتبط بـ"منطقة استطلاع للدفاع الجوي" أقامتها كوريا الجنوبية بقرار أحادي الجانب، وليست مدرجة في القانون الدولي ولا تعترف بها روسيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتين من طراز +تي يو-95 ام اس+ للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق كان مخططا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشددة على أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية" من قبل كوريا الجنوبية.

وبحسب رئاسة هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي، اخترقت طائرة حربية روسية من نوع "اي-50" مجال سيؤول الجوي مرتين فوق مياه ساحلها الشرقي.

وأكد مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس خرق الطائرة الروسية المجال الجوي الكوري مرتين، ما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية الى ارسال طائراتها واطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

وأوضح أن المرة الأولى سجلت بعيد الساعة التاسعة (منتصف ليل الاثنين 22 تموز/يوليو) واستمرت ثلاث دقائق. وتابع المصدر نفسه أن الطائرة عادت بعد نصف ساعة واخترقت المجال الجوي لأربع دقائق هذه المرة.

ورداً على ذلك، أرسلت القوات الجوية عددا من طائرات "اف-15كي" و"اف-16كي" لاعتراض الطائرة، وأطلقت قنابل ضوئية لتحذير الطائرة بعد توجيه رسالة إلى طاقمها. وقال المسؤول نفسه إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة روسية المجال الجوي الكوري الجنوبي، موضحا أن الجيش يحقق في هذه المسألة. وفي وقت من الأوقات بلغت المسافة الفاصلة بين الطائرات الكورية الجنوبية والطائرة الروسية كيلومتراً واحداً، بحسب سيؤول.

وقال في المقابل مصدر عسكري كوري جنوبي إن الطائرة الروسية "لم تبدِ نوايا عدائية على ما يبدو" لأنها "كانت تحلق بسرعة ثابتة".

واتهم من جهته الجيش الروسي طائرتين مطاردتين كوريتين جنوبيتين "اف-16" بأنهما "قامتا بمناورات غير احترافية عبر قطع الطريق على القاذفات الاستراتيجية الروسية وعبر تهديد أمنها".