الان تتابع الجيش الأميركي: قد نكون أسقطنا أكثر من طائرة إيرانية مسيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:21 م, 23 يوليو 2019 م التعليقات: 0 في تصريحات الخليج 365-متابعات قال مسؤول أمريكي اليوم،الثلاثاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز، مضيفا أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن اسمه “أسقطنا واحدة بالتأكيد… ربما تم إسقاط ثانية”.

وأبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية محطة (سي.بي.سي نيوز) التلفزيونية أيضا أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.

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