الان تتابع إثيوبيا تطرد 2 من قادة الحركات المسلحة السودانية بعد اجتماعهما بمسؤول قطري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:37 م, 23 يوليو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 قررت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، طرد اثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية بعد اجتماعهما بالمسؤول عن الملف السوداني في المخابرات القطرية مطلق القحطاني.

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