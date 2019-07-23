مركز الملك سلمان يؤهل 50 مزارعا يمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - شبوة، المكلا

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورات تدريبية متخصصة لـ 50 مزارعا في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك في إطار مشروع تحسين سبل العيش.

وسيتلقى المتدربون لمدة 16 يوما محاضرات علمية عن المحاصيل الزراعية بشبوة وأنواعها ومواسم زراعتها وحصادها والأسمدة المناسبة لتحسين جودتها والآفات الزراعية التي تصيبها.

وأوضح منسق المشروع عبدالله الشريمي أن 350 متدربا ومتدربة من فئات المعيلات والشباب والمزارعين قد استفادوا من الأنشطة التدريبية التي نفذها المشروع خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وسلم المركز أمس مشروعي صيانة وتحسين المدخل الغربي لمدينة الشحر، وتأهيل عقبة حلفون في مديرية الديس الشرقية، ضمن برنامج تحسين سبل العيش.

واستمر العمل في مشروع تحسين المدخل الغربي لمدينة الشحر أربعة أشهر، ضمن قطاع النقد مقابل العمل واستفاد منه 160 بصورة مباشرة. وشمل المشروع رصف جزر ومحيط الشوارع وتشجيرها في المدخل الغربي لمدينة الشحر، بهدف إضفاء منظر جمالي للمدينة، فيما تضمن مشروع تأهيل عقبة حلفون الذي استمر ثلاثة أشهر تأهيل وصيانة الطريق الدولي، ووفر فرص عمل موقتة لـ 80 شابا في المديرية.

وأشاد المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن المشروع أضفى جانبا جماليا للمدينة.

وفي إطار مختلف قدم المركز مجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الأردنية، وذلك للمساعدة في توفير العلاج الطبي للأشقاء الأردنيين واللاجئين السوريين المستفيدين من خدمات الوزارة. وشمل التوزيع المستلزمات الطبية المتمثلة بالإبر الطبية والقساطر البولية والأدوات الطبية الجراحية والكمامات والمعقمات ومواد الإسعافات الأولية والخيوط الجراحية ومعدات الاختبارات الطبية.