جونسون يتعهد بخروج بريطانيا.. وترمب: سيكون عظيما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأعلن فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله الفائز بلا منافس برئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي.

كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا، وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي عن الخدمة «الاستثنائية» التي قدمتها للبلاد.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهنئة بوريس جونسون على الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وكتب على موقع تويتر «تهانينا لبوريس جونسون، لكونه سيصبح رئيس الوزراء الجديد للمملكة المتحدة. سيكون عظيما!»