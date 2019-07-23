الحوثيون يصفون قادتهم ويمثلون بجثامينهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل ميليشيات الحوثي تنفيذ مخطط تصفية المشايخ والوجاهات القبلية والقادة العسكريين المتواطئين معها بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، والتخلص من الأدوات المهمة التي سهلت للحوثيين السيطرة على عمران وصنعاء، بعد نفاد مهمتهم في تسهيل ودعم الميليشيات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتهيئة الأجواء السياسية والعسكرية والأمنية للميليشيات الإرهابية، على غرار النهج الخميني في تصفية مساعديه وخصومه في آن معا.

وأقدمت ميليشيات الحوثي في ثاني حلقات مسلسل التصفية بمحافظة عمران على قتل الشيخ مجاهد قشيرة، وتفجير منازله وقتل ثمانية من أفراد أسرته، وهو واحد من الذين ساعدوا الميليشيات على اقتحام المحافظة والسيطرة عليها، وتم قتله بطريقة وحشية وبشاعة والتمثيل بجثته، بعد أن هشموا فمه وكسروا أضلاعه وفقا للفيديو المتداول، وداسوه بأقدامهم مرددين الصرخة الخمينية.

واعترفت الميليشيات الإرهابية بمقتل وإصابة العشرات من مسلحيها، بينهم قيادات رفيعة، بمواجهات داخلية في محافظة عمران شمال اليمن. وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بيان نعي في مقتل الشيخ محمد الشتوي وأخيه هادي الشتوي وحمير المذعوري وصالح القعود وإبراهيم وازع، وزعمت أنهم قتلوا خلال قيامهم بواجبهم الأمني في مواجهة مجاهد قشيرة ومسلحيه في مديرية ريدة بمحافظة عمران، لكن مصادر محلية أكدت مقتل 11 من مسلحي الحوثي، بينهم القيادي الحوثي محمد الشتوي مدير جهاز الأمن السياسي في عمران و9 من المسلحين التابعين له.

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وفي وقت سابق أفاد مصدر محلي بأن القيادي الحوثي خالد جعمان (من أبناء مديرية المدان) قتل برصاص مسلح حوثي آخر من الأسرة نفسها يدعى أمين جعمان. ورجحت المصادر أن العملية تأتي ضمن مسلسل تصفيات تنفذه الجماعة للتخلص من الأدوات التي ساعدتها في إسقاط عمران وصنعاء.

وجاءت الحادثة بعد أيام من مقتل الشيخ القبلي الحوثي «سلطان الوروري» برصاص مسلحين حوثيين، في حين ذكرت مصادر محلية أن الأخير استضاف عناصر حوثية في منزله بإحدى قرى قفلة عذر منتصف الأسبوع قبل الماضي، وبعد مغادرتهم منزله قاموا بقتله ونهب الطقم الذي كان يستقله وسلاحه الشخصي، ورموا جثته على قارعة الطريق.

وفي السياق قامت ميليشيات الحوثي بتصفية عدد كبير من عناصرها الذين حاولوا التمرد على قيادة الجماعة في منطقة الملاجم في محافظة البيضاء بسلاح ثقيل. وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف موقع تابع للجماعة يتمركز فيه مجندون من أبناء مديرية الملاجم في محافظة البيضاء، بسلاح ثقيل وتم قنص آخرين.

مشاهدات يمنية