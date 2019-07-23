التحالف يسقط طائرة حوثية..والمالكي: محاولاتهم العدائية فاشلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من قبل إيران باتجاه الأعيان المدنية في منطقة عسير. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، التمكن من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير . Advertisements وشدد على أن المحاولات العدائية الفاشلة للميليشيات الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. واعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر وسائل إعلامها بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، وادعى الناطق باسم الميليشيات يحيى سريع أنها استهدفت رادارات ومواقع عسكرية. وكثفت مقاتلات التحالف العربي ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن خلال اليومين الماضيين، ودمرت عددا من مخازن الطائرات المسيرة والصواريخ التي تعد مصدر خطر على المنطقة.



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