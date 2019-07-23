ماذا يريد مبعوث روحاني من باريس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

أعلنت الخارجية الإيرانية أمس أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي توجه إلى باريس حاملا رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي أن عراقجي توجه إلى باريس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن فحوى الرسالة.

وكان إيمانويل بون مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية زار طهران في وقت سابق من الشهر الجاري، وركزت المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

وتؤكد فرنسا دوما على أنها تولي أهمية خاصة إلى تسوية القضايا والمشاكل والحفاظ على الاتفاق النووي، وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهد في هذا الخصوص.