نيويورك تايمز: قطر متورطة في تفجيرات الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت صحيفة «نيويورك تايمز» دليلا دامغا على تورط قطر في تفجيرات وقعت في الصومال أخيرا. وكشفت عن تسجيل صوتي حصلت عليه بين رجل أعمال مقرب من أمير قطر يدعى خليفة كايد المهندي وسفير الدوحة في الصومال سفير هاشم.

وتضمن التسجيل الذي نشرت «العربية نت» تفاصيله تأكيد المهندي أن المسلحين نفذوا التفجير في بوصاصو، لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها. وقال خليفة كايد المهندي في المكالمة التي سجلت في 18 مايو الماضي، بعد حوالي أسبوع من التفجير «نعرف من يقف وراء التفجيرات والقتل»، وقال أيضا «إن العنف يهدف إلى جعل المستثمرين يفرون من هناك»، وتابع قائلا لسفير قطر بالصومال «اسمح لهم بطرد المستثمرين حتى لا يجددوا العقود معهم وسأحضر العقد هنا إلى الدوحة». كما أن رجل الأعمال القطري المقرب من الشيخ تميم أكد للسفير القطري قائلا «كان أصدقاؤنا وراء التفجيرات الأخيرة».

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وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أنه إذا كان ما ذكره المهندي دقيقا فإن ادعاءاته تقدم دليلا جديدا على إمكانية تورط قطر في إشعال الفتنة عبر القرن الأفريقي.

وعند سؤال المهندي عن محادثة الهاتف الجوال لم يطعن هو ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما قالا إنه كان يتحدث كمواطن خاص وليس كمسؤول حكومي.

وقال مكتب الاتصالات القطري في بيان لصحيفة نيويورك تايمز: إن السياسة الخارجية لدولة قطر كانت دائما سياسة لخلق الاستقرار والازدهار. نحن (قطر) لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، ولا يتصرف أي شخص يقوم بذلك نيابة عن حكومتنا.