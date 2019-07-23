أفادت مصادر "الاشتراكي" للـOTV بأن "موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مشابه لموقف الاشتراكي من حيث رفض إدراج الإحالة في ملف قبرشمون على ​المجلس العدلي​ على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ أو حتى طرحه من خارج الجدول ورفض الذهاب الى التصويت على الإحالة على المجلس العدلي لأن في ذلك تفجيرًا للحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الاشتراكي" للـOTV: في إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي تفجير للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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