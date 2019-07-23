توقيف شبكة من تجّار ومروّجي المخدرات في محلة داريا ـــ كسروان

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في محلة داريا ـــ كسروان شبكة من تجار ومروجي المخدرات تعمل ما بين جبيل وكسروان، مروراً بالمتن وصولاً إلى بعبدا، تتألف من: (ر.ح)، (ج. ب)، (د.ح)، (س.ع)، (ه. ك)، و(ط. ر). وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والأجهزة الخلوية، ومسدساً حربياً، بالإضافة إلى مبلغ من المال.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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