توقيف شبكة من تجّار ومروّجي المخدرات في محلة داريا ـــ كسروان

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلة ​داريا​ ـــ ​كسروان​ شبكة من تجار ومروجي ​المخدرات​ تعمل ما بين جبيل وكسروان، مروراً بالمتن وصولاً إلى ​بعبدا​، تتألف من: (ر.ح)، (ج. ب)، (د.ح)، (س.ع)، (ه. ك)، و(ط. ر). وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والأجهزة الخلوية، ومسدساً حربياً، بالإضافة إلى مبلغ من المال.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.