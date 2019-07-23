مستشارة وزير الخارجية: السياحة السياسية في لبنان مهمة جدًّا

لفتت مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "​السياحة​ السياسية في ​لبنان​ مهمة جدًّا"، مشيرة إلى أنها "حملة أطلقها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بعدما لاحظنا أن هناك مشكلة عند الجيل الجديد وهي أنهم لا يعرفون مؤسسات ​الدولة​ وكيفية عملها كما أنهم لا يملكون معرفة سياسية ووعيًا سياسيًا"، كاشفة عن "أننا نريد أن نقوم بهذا البرنامج بشكل سنوي".

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