سعد: لانخراط كل القوى والهيئات في عملية الاستنهاض الشعبي نصرة لفلسطين

شدّد رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​، خلال استقباله وفداً ضمّ رئيس ​حزب شبيبة لبنان العربي​ ​نديم الشمالي​، عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي ​مهدي مصطفى​ ممثلاً رئيس "العربي الديمقراطي" ​رفعت عيد​، ورئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة"، على "ضرورة انخراط كل القوى والهيئات في عملية الاستنهاض الشعبي وعلى كل المستويات نصرة ل​فلسطين​، في مواجهة "​صفقة القرن​" التي تستهدف تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مؤكدًا "التمسك بالموقف في موقع مقاومة الاحتلال و​الارهاب​، ولاسقاط مشاريع التفتيت والتقسيم".

بدوره، هنأ الوفد سعد بانتخابه رئيسا للحزب، وجرى خلال الزيارة تداول في آخر المستجدات.

من جهة أخرى، استقبل سعد وفداً من تجمع النهضة النسائية، وكان اللقاء مناسبة، لعرض نشاطات التجمع، وقد أثنى سعد على الدور الذي يضطلع به التجمع، داعياً إلى المزيد من النشاطات والندوات الهادفة.

وكان سعد قد استقبل في وقت سابق، الصناعي حسين قضماني، وتلقى اتصالات تهنئة.