الخارجية الروسية: هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس تصرف غير قانوني

دانت وزارة ​الخارجية الروسية​ "قيام ​إسرائيل​ بهدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر ب​القدس الشرقية​، باعتبار ذلك إجراء ينتهك القانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين"، مشيرةً إلى ان "​السلطات الإسرائيلية​ يوم 22 تموز دمرت أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية وحسب المعلومات الواردة، فقد تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت دون مأوى".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى "إننا ننطلق من أن أفعالا كهذه يقوم بها الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، يقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، داعيةً إسرائيل إلى "مراجعة قرار الهدم والامتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة مستقبلا".