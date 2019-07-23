نتانياهو: أبذل جهودا بالخفاء لتعزيز العلاقات مع دول عربية

أكد رئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​ أنه يبذل جهودا خفية، لتعزيز علاقات اسرائيل مع دول عربية، مشيراً إلى "انني التقيت للتو بوفد يضم صحفيين من بعض ​الدول العربية​، التي معظمها لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع ​إسرائيل​، وقد عبّر هؤلاء الصحفيين عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل".

وكانت ​وزارة الخارجية​ الاسرائيلية قد أعلنت استضافتها عددا من الصحفيين العرب من ​السعودية​، و​العراق​، دون الإعلان عن أسمائهم.