نتانياهو: أبذل جهودا بالخفاء لتعزيز العلاقات مع دول عربية

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو أنه يبذل جهودا خفية، لتعزيز علاقات اسرائيل مع دول عربية، مشيراً إلى "انني التقيت للتو بوفد يضم صحفيين من بعض الدول العربية، التي معظمها لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقد عبّر هؤلاء الصحفيين عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل".
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد أعلنت استضافتها عددا من الصحفيين العرب من السعودية، والعراق، دون الإعلان عن أسمائهم.
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