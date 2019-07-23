الجعفري: إسرائيل تواصل ممارساتها الهادفة للاستيلاء على أراضي أهالي الجولان السوري

لفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية يمثل التحدي الأخطر لهيبة ومصداقية أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي ويجب إنهاء هذا الاحتلال"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تواصل ممارساتها الهادفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات أهالي الجولان السوري المحتل واعتداءاتها على سوريا بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية".
وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، أشار الجعفري إلى أن "الجولان المحتل جزء لا يتجزء من سورية وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم"، لافتاً إلى أن "سلطات الاحتلال أعلنت تدشين مستوطنة في الجولان المحتل باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كمكافأة له على انتهاكه السيادة السورية على الجولان".
وأكد أن "سوريا ثابتة على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين".
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