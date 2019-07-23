مسؤول روسي: سوريا شريك أساسي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط

أكد عضو لجنة العلاقات الدولية في ​مجلس الاتحاد الروسي​ أوليغ موروزوفان أن "​سوريا​ شريك أساسي ل​روسيا​ في منطقة ​الشرق الأوسط​"، مشددا على "وقوف روسيا إلى جانبها في جميع المجالات".

ولفت إلى "اننا ننطلق على الدوام من مبدأ في غاية الوضوح والشفافية وهو أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة عضو في منظمة ​الامم المتحدة​ و​الشعب السوري​ نفسه هو من يقرر مستقبله"، مؤكداً ان "روسيا أعلنت مرارا أنها ستشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا وستواصل التعاون معها وستعرض الشركات الروسية خدماتها في هذا المجال".