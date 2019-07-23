مجلس الشيوخ الأميركي يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع

عين جلس الشيوخ الأميركي ​مارك إسبر​ وزيراً للدفاع.

وكان ​البيت الأبيض​ قد أعلن منذ أسبوعين عن ترشيحه رسميًا ​مارك إسبر​ وزيرًا للدفاع الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن في الشهر الماضي عن تسمية مارك إسبر وزير ​الجيش​ الحالي وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة بدلًا من وزير الدفاع بالوكالة ​باتريك شاناهان​، مشيرًا إلى أن "شاناهان أبلغني عدم نيته المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة ورفض منصب ​وزير الدفاع الأميركي​ لأسباب عائلية".