مجلس الشيوخ الأميركي يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع

عين جلس الشيوخ الأميركي مارك إسبر وزيراً للدفاع.
وكان البيت الأبيض قد أعلن منذ أسبوعين عن ترشيحه رسميًا مارك إسبر وزيرًا للدفاع الأميركي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في الشهر الماضي عن تسمية مارك إسبر وزير الجيش الحالي وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة بدلًا من وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، مشيرًا إلى أن "شاناهان أبلغني عدم نيته المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة ورفض منصب وزير الدفاع الأميركي لأسباب عائلية".
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