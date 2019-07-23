النشرة: الكويت قدمت مشروع بيان رئاسي حول فلسطين مدعومة من اندونيسيا وجنوب افريقيا بمجلس الأمن

أفادت مراسل "النشرة" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​ بان "​الكويت​ قدمت مشروع بيان رئاسي حول ​فلسطين​ مدعومة من ​اندونيسيا​ و​جنوب افريقيا​ في ​مجلس الأمن​ يدين اعمال الهدم التي تحصل اليوم في فلسطين"، مشيرةً إلى أنه "تحدث سفير فلسطين ​رياض منصور​ مع سفير ​السعودية​ ​عبدالله المعلمي​ ومندوب ​الجامعة العربية​ ماجد عبد العزيز ونائب السفير المغربي وطبعا السفير الكويتي منصور العتيبي امام الصحافيين".

ودعا السفير الفلسطيني ​المجتمع الدولي​ إلى "إتخاذ قرار منصف بحق الفلسطينيين طالباً تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين شاكراً كل من ​فرنسا​ ، ​بريطانيا​ ، ​المانيا​، ​بلجيكا​، و​أستونيا​ الذين أدانوا هذه الأعمال التخريبية في بيان مشترك، وطالب المندوب الفلسطيني ​اميركا​ ان لا تقف في وجه تمرير القرار غداً".

ودان أعضاء مجلس الأمن "قيام ​إسرائيل​ بهدم المباني السكنية الفلسطينية في منطقة وادي الحمص ب​القدس الشرقية​"، معربين عن "قلقهم البالغ إزاء العواقب الوخيمة لعمليات الهدم هذه، ولا سيما تهجير العائلات الفلسطينية، بما في ذلك ​الأطفال​، وتعطيل سبل عيش هؤلاء المدنيين العزّل".

وأكد الأعضاء "​سياسة​ الإستيطان الإسرائيلية وجميع الإجراؤات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل الفسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، وهي أعمال غير انونية بموجب القانون الدولي ، كما هي تقوّض صلاحية الدولتين في مسألة بسط السلام العادل والشامل"، مشددين على ان "سياسة الإستيطان الإسرائلية وجميع الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي هي أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي ويؤكد أعضاء المجلس ان هذه ​السياسة​ تقوّض عملية حلّ الدولتين".