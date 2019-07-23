ترامب: الاتحاد الأوروبي يسرقنا تجاريا ونحميه من خلال الناتو ولا يدفع لنا شيئا

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ يسرقنا تجارياً"، مشيرًا الى "أننا نحميهم عبر الناتو ولا يدفعون لنا شيئاً"، مشددًا على أنه "من غير المنصف أن تقوم ​الولايات المتحدة الأميركية​ بدور الشرطي ب​مضيق هرمز​ لحماية سفن دول غنية ك​الصين​ و​اليابان​ والسعودية".

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