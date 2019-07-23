إيفانكا تهنىء جونسون بمنصب رئيس وزراء United Kingston

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نصر المجالي: حفلت وسائل الاتصال الاجتماعي والمواقع الإعلامية في الغرب بالسخرية من الخطأ الإملائي الذي وقعت فيه إيفانكا ترمب في تهنئتها لرئيس لحكومة البريطاني وزعيم حزب المحافظين الجديد بوريس جونسون.

فبعد اسابيع من الخطأ اللغوي الذي ارتكبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على (تويتر) في وصفه للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بأمير الحيتان بدل أمير ويلز 'Prince of Whales'، وقعت إيفانكا بخطأ إملائي حيث هنأت جونسون بفوزه بمنصب رئيس وزراء كينغستون المتحدة بدل المملكة المتحدة ""Kingston" بدلاً من "Kingdom".

وقالت إيفانكا، التي لديها 6.7 ملايين من متابعي تويتر: "تهانينا على أن يصبح رئيس الوزراء القادم في كينغستون المتحدة"، وقوبلت التغريدة الخاطئة التي صححتها إيفانكا في وقت لاحق بآلاف التغريدات الساخرة.

تغريدة ايفانكا ترمب بعد التصحيح

تهنئة ترمب

وقد هنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوريس جونسون بالفوز في انتخابات زعيم حزب المحافظين البريطانيين التي سيتولى بعدها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال ترمب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "التهاني لبوريس جونسون بأنه أصبح رئيس وزراء جديدا لبريطانيا. سيكون عظيما (في منصبه)".

واختار حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، جونسون زعيما جديدا له ليصبح بالتالي رئيسا جديدا لحكومة البلاد، خلفا لتيريزا ماي، التي قدمت استقالتها وسط زيادة الخلافات في المملكة المتحدة حول طرق انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وفاز جونسون، الذي سبق أن تولى منصب وزير الخارجية البريطاني، أمام منافسه الأساسي وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت.

Advertisements

وأعرب ترمب، الذي زار في أوائل يونيو الماضي بريطانيا، علنا عن دعمه لجونسون، الذي يعتبر من أبرز مؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قام ترمب بتغريد: "أقابل كل يوم وأتحدث إلى" حكومات أجنبية ". لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا (المملكة المتحدة)، أمير الحيتان ، P.M. المملكة المتحدة، P.M. ايرلندا ، رئيس فرنسا ورئيس بولندا. تحدثنا عن "كل شيء!"

هل يجب عليّ الاتصال على الفور بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذه المكالمات والاجتماعات؟ كيف سخيفة! لن أكون موثوقًا أبدًا مرة أخرى. مع ما يقال ، نادراً ما يتم تشغيل إجابتي الكاملة بواسطة Fake News Media. إنهم يتعمدون ترك الجزء الذي يهم".

سخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس ، حيث استجاب الكثير من الناس للخطأ الإملائي من خلال نشر صور للحيتان.

كما هنأ الرئيس ترمب جونسون اليوم، الذي تغلب على منافسه جيريمي هانت بأغلبية 92153 صوتًا مقابل 46656 صوتًا.

سيتولى منصب رئيس الوزراء بعد أن تبلغ تيريزا ماي الملكة باستقالتها يوم الأربعاء.