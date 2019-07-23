القرية الفرعونية تحتفي بذكرى ثورة يوليو بفتح متحف جمال عبدالناصر مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

احتفلت القرية الفرعونية، اليوم الثلاثاء، بمرور 35 عامًا على إنشائها بفتح متحف جمال عبد الناصر مجانا للزائرين.

واستقبلت القرية السائحين بعرض إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 التي أعادت للمواطن المصري كرامته وساوت بين الطبقات.

وقالت إنجي الفرماوي المستشار الاعلامي للقرية، إنه جرى فتح متحف جمال عبد الناصر مجانا للزائرين في هذا اليوم احتفالا بيوم الكرامة المصرية وتحول البلاد من نظامها الملكي إلى الجمهوري.

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ويضم المتحف مجموعة من مقتنيات الرئيس جمال عبدالناصر الشخصية التي أهدتها ابنته هدى عبد الناصر للقرية لعرضها بالمتحف، كما يضم المتحف صوره العائلية منذ طفولته حتى وفاته، كما يحتوي المتحف على نموذج لقناة السويس يشرح بنائها ودوافع تاميمها الذي أسهم في دعم بناء السد العالي والذي قام بحماية مصر من الفيضانات والجفاف.

وأضافت الفرماوي، أن المتحف يوثق صورا لتهم الأحداث السياسية والإنجازات التي توالت في عهد الرئيس عبدالناصر حتى وفاته عام ١٩٧٠.

وجرى عرض مشهدا تمثيليا على هامش الاحتفال بيوم وفاء نهر النيل الذي احتفل به القدماء المصريين على مر العصور في هذا الشهر بتقديم القرابين الذي يسجل فيه نهر النيل أعلى منسوب له في الشهر.

وينفي العرض ما تواردت من عادات إلقاء قدماء المصريين لفتاة في النيل والتي تتنافى مع فكرة تقديس المصريين القدماء للحياة وإيمانهم بوجود حياة أخرى.