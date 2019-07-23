موسكو تدين هدم دولة الاحتلال منازل الفلسطينيين بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، قيام إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن ذلك الإجراء يعد انتهاكا للقانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين.

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وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت أمس الإثنين أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية، حيث تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق، ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت دون مأوى .

وشددت على أن هذه الأفعال التى يقوم بها الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، ويقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، داعية إسرائيل إلى مراجعة قرار الهدم والامتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة مستقبلا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائي قد دمرت الإثنين بيوتا في قرية فلسطينية تقع قرب جدار الفصل الإسرائيلي، فيما طوق عشرات الجنود وضباط الشرطة عدة مبان في بلدة صور باهر، في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، قبل دخول الجرافات إلى البلدة.