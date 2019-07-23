بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: فتحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك. وذكرت الهيئة في وقت سابق، أن الرحلات ستبدأ من يوم 6 أغسطس الدفع بـ317 ألف و947 مقعد من خلال القطارات المجدولة والتي تعمل بصفة يومية والقطارات الإضافية. Advertisements وقررت الهيئة الدفع بـ28 قطارا (ذهاب وعودة) إضافيا خلال خلال أيام عيد الأضحي المبارك، بخطوط الإسكندرية - القاهرة- أسوان. أقرا أيضا: الحجز 6 أغسطس.. ننشر مواعيد قطارات عيد الأضحى

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