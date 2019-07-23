​ عبدالعال يتوجه إلى رواندا بعد انتهاء زيارته لكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

توجه مساء اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق إلى دولة رواندا استكمالاً للجولة الأفريقية التي يقوم بها، ودلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها عبدالعال على رأس وفد برلماني إلى كينيا واللقاءات المهمة التي أجراها مع كبار المسئولين هناك.

ومن المقرر أن يعقد لقاءات مهمة مع رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء برواندا، وعدد آخر من كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان الدكتور على عبد العال، التقى اليوم، برئيس الأغلبية في بالجمعية الوطنية بالبرلمان الكيني، حيث استمع منه إلى شرح لدوره كزعيم للأغلبية وآلية إدارة علاقته برئيس البرلمان والأحزاب المختلفة المُمثلة فيه، ثم استمع إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالتجربة البرلمانية الكينية، سواء من حيث الإطار الدستوري المنظم لعمل البرلمان الكيني، أو من حيث آليات عمله من الداخل واختصاصاته الدستورية، وكيفية إدارة العلاقة بين البرلمان والحكومة.

ومن جانبه، أشاد عبدالعال بالتجربة البرلمانية الكينية، مشيرًا إلى وجود العديد من أوجه التشابه بين التجربة المصرية والتجربة الكينية، وهو ما يمثل محفزاً لتعزيز التعاون بين البرلمانين في كلا البلدين.