دراسة إسرائيليّة تتحدّث عن "أكبر خطأ" لزعيم داعش بسببه سقطت "دولة الخلافة"

كشفت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عن أكبر خطأ لزعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي والذي بسببه سقطت "خلافته"

ورأت الدراسة التي نشرت يوم الخميس 18 جويلية 2019 أن "البغدادي أخطأ في تقديره عقب إعلان نفسه خليفة في جويلية 2014، وإعتقاده بأنه سيستقطب باقي أنصار السلفية حول العالم".

وأضافت "تبيّن للبغدادي أن معظم التنظيمات المتفرعة عن القاعدة بقيت مبايعة لأيمن الظواهري، وأنه رفض التعلم من إستخلاص دروس ما حصل مع تنظيم القاعدة".

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وتابعت الدراسة إن "البغدادي إخطأ التقدير عندما واجه التحالف الدولي والقوات الذي حاربته وإستعداداتها".

وتمكنت القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي والعشائري من إسقاط "دولة الخلافة" في العراق، كما فقد التنظيم آخر معاقله في منطقة الباغوز شرق سوريا بعد هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي.