حركة حماس : أيّ عملٍ عدواني ضدّ إيران هو عمل عدائي ضدّ فلسطين ومسار المقاومة

وكالات - أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري أن "المقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية اليوم، الثلاثاء 23 جويلية 2019، عن العاروري قوله خلال لقائه في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، إن "أي عمل عدائي ضد إيران هو بالفعل عمل عدائي ضد فلسطين ومسار المقاومة، والمقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران".
وأشار إلى أن "الأعمال العدائية الأمريكية والصهيونية مع الجمهورية الإسلامية وإستخدام وسائل العقوبات والتهديدات لم تكن قادرة على تقويض تصميم إيران على دعم فلسطين".
وعبر صالح العاروري عن إمتنانه لإستمرار الدعم الايراني "لمقاومة" الشعب الفلسطيني ، مؤكدا تضامن حماس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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