أفاد موقع "أنباء ليبيا" بأن العقيد الـطيار فرج الغرياني وصل إلى مدينة بنغازي بعد جهود بذلتها القيادة العامة للجيش والحكومة المؤقتة مع الجانب التونسي. ونشر الموقع صورة تشير إلى الطيار الليبي . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة / أنباء عن وصول الطيّار الليبي الذي دخل المجال الجوّي التونسي إلى بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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