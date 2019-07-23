قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد إنّ تعزيز مكانة اللغة الإنقليزية في الجامعات جاء لإدماج الطالب الجزائري في عالم الشغل وضمن الشركات الكبرى والأجنبية.
وأوضح الطيب بوزيد وفق ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم، الثلاثاء 23 جويلية 2019، أن أساتذة علوم التكنولوجية يساهمون في مجلات عالمية وملتقيات دولية باللغة الإنقليزية، ولهم إمكانيات لتعليم الـلغة الإنقليزية للطالب الجزائري .
وأشار إلى أن الوزارة تضع بـرامج على الأنترنات باللغة العربية والفرنسية، وما لوحظ أن الطلبة يتجهون للغة العربية دون الفرنسية، بإعتبار أن اللغة الفرنسية لا يتكلمها أحد، مما يستلزم إعتماد اللغة الإنقليزية كلغة بحث لإستدراج الطالب الأجنبي .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي الجزائري : الفرنسيّة لا أحد يتكلمها... وتعزيز الإنقليزيّة لإدماج الطلبة في عالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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