تشهد الأحياء الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم، الثلاثاء 23 جويلية 2019، هدوءا حذرا بعد يوم من معارك ضارية، فيما أقر مصدر عسكري تابع لحكومة "الوفاق" بإحراز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "تقدما ليس كبيرا" في محور "عين زارة".
وحسب وكالة "الأناضول"، فإن المواجهات المسلحة كانت قد إندلعت في محوري "عين زارة" و"طريق المطار" و"شارع الخلاطات" جنوبي طرابلس.
وطيلة مساء الإثنين، سُمعت أصوات الانفجارات قبل أن تتوقف مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسط هدوء حذر، فيما أفاد مصدر عسكري بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بأن قواتهم "لا تزال تحافظ على تمركزاتها بأغلب محاور القتال في طرابلس بإستثناء عين زارة، حيث أحزرت قوات حفتر تقدمات ليست كبيرة ".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / هدوء حذر صباح اليوم جنوبي طرابلس وحكومة الوفاق تقرّ بتقدّم قوات حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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