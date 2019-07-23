ظريف يهنئ جونسون ويؤكد أن "طهران لا تسعى للمواجهة"

هنأ وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين.
وأكد ظريف، في خطاب بعث به إلى جونسون "أن طهران لا تسعى للمواجهة"، حسبما أوردت وكالة "مهر"الإيرانية للأنباء.
الخارجية الحالي، جيرمي هانت.
يُشار إلى أن حزب المحافظين شهد اقتراعا، يوم أمس الاثنين، شارك فيه 160 ألف عضو لاختيار رئيس للحزب من بين أحد المرشحين؛ بوريس جونسون، ووزير
تأتي التهنئة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، في تصعيد كبير للتوتر في مياه الخليج عقب تمديد سلطات جبل طارق البريطانية لشهر إضافي فترة احتجاز ناقلة إيرانية أوقفتها قبل أسبوعين.
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