مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز سبل التعاون المشترك

اجرى رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي الدكتور بندر بن محمد العيبان مباحثات مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد بن عبدالرحمن الجرمن والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية التي

تربط البلدين، وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العيبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - جهود المملكة

في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل.فيما استعرض الوفد الإماراتي جهود بلاده في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.