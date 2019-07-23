ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اليمني

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الوزراء الجمهورية اليمنية، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.



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