ميركل تهنئ جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. وقالت ميركل، نقلاً عن تصريحات نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر: "أهنئ بوريس جونسون وأتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا صداقة وثيقة في المستقبل أيضاً". وتم اليوم إعلان جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الجولة التي شملت أيضاً وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية. اقرأ أيضاً.. جيرمي هانت يهنئ جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

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