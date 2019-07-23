الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية.
وقال متحدث عسكري إن المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن الاسرائيلية وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جيش الاحتلال.
من جهة أخرى، أظهر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم، أن الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة درب جنوده على حدود قطاع غزة بسلاح قنص جديد.
وتشير تقديرات بحسب الصحيفة العبرية إلى أن 250 فلسطينياً قتلوا، وأصيب الآلاف برصاص القناصة على حدود القطاع في الأشهر الأخيرة .
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