"التحالف" يسقط طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي باتجاه عسير

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة لميليشيات الحوثي لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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