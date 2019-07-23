ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على موازنة ستعزز الانفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وغرّد ترامب أنه "تم إبرام اتفاق" بين البيت الأبيض وكبار الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة" من دون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.
ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "تسوية حقيقية"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تمريره من جانب الكونجرس، فيما قالت وزارة الخزانة إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.
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