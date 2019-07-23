كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسطل: نتنياهو يضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، إن مجلس الأمن والأمم المتحدة يقفون حالياً أمام مسئولياتهم حيال الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن أعمال الهدم في حي وادي حمص هي جريمة وانتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف الأسطل خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن إسرائيل قامت بأعمال هدم في مناطق لا تخضع لسيطرتها بل للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يضرب بعرض الحائظ الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي من بينا أوسلو، وأن تصريحات نتنياهو بنقل المعركة للعمق الفلسطيني تأتي لأنه يريد أن يخلط كل الأوراق ويدمر عملية السلام.