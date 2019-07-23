كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب التفجيرات الصومالية.. ناشطون: قطر تتسابق مع إيران لتفكيك العالم العربي "رصد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر ناشطون، اليوم الثلاثاء، أن قطر دمرت وفككت العالم العربي والإسلامي وتسابقت بهذا مع نظام الملالي في إيران.

وأضاف الناشطون في تغريدات رصدها "اليمن العربي" - "أن نظام الحمدين متورط في جميع التفجيرات والقتل التي حدثت في العالم وآخرها ماحدث في الصومال من تفجير وقتل للأبرياء".

وبينوا أن"قطر تحوّلت من دولة إلى بنك مركزي للإرهاب".

وقال أحد الناشطين" التنافس بين الشركات شيء حميد ولكن اذا بتفجير وأرهاب وقتل الابرياء وزعزعت أمن دوله مثل الصومال هذا والله شي خبيث ولا ينتج غير من دولة خبيثة مثل قطر عشان تضيق على شركة إمارتية تعمل عملية إرهابية أين حقوق الانسان وأين كندا وأين مجلس الأمن وأين الذين تحدثوا عن قضية خاشقجي".

Advertisements

وقال آخر "أبحث عن كل خراب ودمار تجد خلفه دويلة قطر ها هو السفير القطري خلف تفجيرات الصومال".

ويقول ناشط ثالث" في أقل من شهر، صاروخ قطر للإرهابيين وتعترف قطر، رشوة رئيس وزراء باكستان ومحاكمته، تسجيل للسفير القطري واعترافه بارتبط قطر بالتفجير الإرهابي، فهل سيبقى الحمقى مخدوعين بنظام الارهاب في قطر".

واجمع الناشطون أن "اي عملية اجرامية ارهابية للسلام والمجتمعات تأكد ان ميليشا الحكم في قطر لهم بصمه فيها ناس عايشين على الدم ، ولو انقطع عنهم الدم لماتوا، لكن لازم يموتون إن شاء الله طال الزمان أو قصر و ترتاح الشعوب و المجتمعات منهم و من شرهم".

وشددوا على أن" الشر الإيراني اذا لم يصل يسبقه الشر القطري، جماعة تنظيم الشباب المسلم الصومالي تمويل قطري والان توجد تسجيلات تفضح الجرم القطري في الصومال، ماذا ينتظر العالم العربي والاسلامي والدولي مع هذا الكيان الإرهابى".