كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في برط العنان بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية في مديرية (برط العنان) شمالي محافظة الجوف.

ونقل موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد المحور الشمالي قائد حرس حدود اليمني العميد هيكل حنتف قوله "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية، في مديرية برط العنان".

Advertisements

وأضاف حنتف أن قوات الجيش توغلت في مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في أودية (الظهرة) بالمديرية ذاتها.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال (تواثنه) وجبال (الامهور).

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.